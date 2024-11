Romadailynews.it - Sabaudia, cade dal balcone mentre tenta di rientrare in casa: muore 74enne

Tragico incidente per un uomo adi scavalcare dalper recuperare le chiavi e precipita nel vuoto. Un uomo di 74 anni, militare in pensione, è morto ieri ain un tragico incidente domestico. Dopo aver dimenticato le chiavi dentro, l’anziano ha cercato discavalcando iltra il proprio appartamento e quello del vicino, situati in una palazzina di Corso Vittorio Emanuele, nel centro della città . Purtroppo, durante iltivo, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa sette metri. I soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i carabinieri della stazione diper i rilievi del caso. Â