Lettera43.it - Papa Francesco a sorpresa a casa di Emma Bonino dopo il ricovero

Leggi tutto su Lettera43.it

è andato a trovare, dimessa pochi giorni fa dall’ospedale, nella sua abitazione in centro a Roma. Uscito dal Vaticano per inaugurare l’anno accademico all’Università Gregoriana, si è poi diretto averso ladella leader di Più Europa, reduce da undi una decina di giorni per problemi respiratori. «Una visita di cortesia inaspettata» anche per lei. All’uscita, il pontefice ha incontrato diversi cittadini che gli hanno chiesto come avesse trovato. «Benissimo», la risposta. Nel 2015 l’incoraggiamentola scoperta del tumore I due si conoscono da anni e, al di là della differenza di vedute su alcuni temi, sono legati da una stima reciproca. Già nel 2015, quando lei si era ammalata di tumore ai polmoni, lui le aveva fatto unatelefonandole a