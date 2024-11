Dilei.it - Paola Perego, il post che fa discutere su La Talpa. Diletta Leotta: “Non credo sia arrabbiata”

Con il ritorno imminente de La, figura emblematica delle precedenti edizioni, ha scelto di dire la sua. Ma, a sorpresa, non lo fa con frecciate o rimpianti. Nel pomeriggio di martedì 5 novembre, l’ex conduttrice del reality ha pubblicato su Instagram unche sa di passaggio di testimone, rivolgendosi alla nuova protagonista,. Nessun segno di rancore o parole pungenti: solo un augurio, pronunciato con quel garbo che poche figure televisive sanno ancora incarnare. Il messaggio di: stile e distacco in un mondo di rivalitĂsi è mostrata con un’immagine scattata ai tempi in cui, 16 anni fa, era lei stessa alla guida del programma, accompagnata da un messaggio di buon auspicio per lae per l’autore Marco Salvati. Un gesto che, a detta di molti, è tutto fuorchĂ© scontato in un ambiente dove la tensione tra colleghi può trasformarsi in una lotta silenziosa.