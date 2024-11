Mattarella si infuria per l’incontro tra Meloni e il vicepresidente del Csm Pinelli | una visita irrituale mentre è in corso lo scontro tra governo e toghe sui migranti

Leggi tutto su Open.online

È stata un’altra giornata ditra poteri dello Stato. I giudici dell’Associazione nazionale magistrati si sono riuniti a Bologna, il 4 novembre, per discutere degli attacchi subiti dal centrodestra. Il casus belli è lo stesso da settimane: i provvedimenti delle autorità giudiziarie che rendono vana l’operazione Albania delper gestire parte dei flussi migratori. Il tribunale di Roma, poi, sulla scia di quello bolognese, ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di esprimersi sul ridi un migrante trasportato in Albania. Sempre oggi. EMatteo Salvini ha continuato a lanciare via social le sue invettive contro i presunti «giudici comunisti», Giorgiaha ricevuto a Palazzo Chigi ildel Consiglio superiore della magistratura.