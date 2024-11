Ilgiorno.it - Luca Chiarini e il ritorno al Morelli: mi ha salvato la vita. Le cure, l’amicizia con la volpe e “la famiglia” dell’ospedale

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Sondalo (Sondrio) – Se mai l’ospedaledovesse scegliere un testimonialda Solarolo (Ravenna), il Bura per chi lo conosce come atleta disabile della Federazione italiana tennis tavolo, sarebbe l’ideale. In questi anni in realtà, seppur senza ingaggio, a quell’Unità Spinale che “mi hala”, dice, di pubblicità ne ha fatta parecchia, arrivando anche a prendere pubblicamente le difese del presidio dell’Alta Valle quando più insistenti si fecero i timori di un drastico ridimensionamento.con lae il video virale Il Bura è poi riuscito a far accendere i riflettori sulanche per un ben più curioso motivo: nel 2017, mentre si trovava a Sondalo per adattare la sedia a rotelle – dove si trova dal 2002 a causa di un incidente – alla pratica del ping-pong,aveva fatto amicizia.