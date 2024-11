Bollicinevip.com - Lorenzo Spolverato sbotta al GF contro Helena e Mariavittoria: scoppia la lite nella notte

su tutte le furie al Grande Fratello, cosa ha dettoSi scaldano gli animial GF,si scagliaDopo la puntata di ieri al Grande Fratellosi è detta dispiaciuto per il fatto che Enzo Paolo l’ha nominata,sentendo la discussione ha fatto delle battute che hanno non poco infastidito la gieffina. La Minghettisi è scagliatail gieffino dicendo: “Ma vai, vai, vai a fare in c**o. Mi devio mollare, abbi la cortesia”. Lui ha così replicato: “Le parole rovinano, e vacci tu, andata e ritorno.” Poco dopo a tavola ha fatto delle battute anche suPrestes e lei non è certo rimasta in silenzio. La gieffina rivolgendosi aha detto: “Hai fatto le battute e ti ho detto di risparmiartele.