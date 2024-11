Ilrestodelcarlino.it - Lizzano, la frana di Querciola fa ancora paura

Ladi, nel comune diin Belvedere, si è rimessa in moto. A denunciare lo spostamento del fronte franoso posto ai piedi dell’abitato e della strada provinciale Gaggio-Masera è Giulio Venturi (Lega), consigliere a Bologna e candidato alle Regionali. "Il versante è punteggiato da piccoli specchi d’acqua che si sono formati nell’ultimo periodo – esordisce Venturi – Occorre intervenire subito per evitare guai più gravi. Se ladovesse generare conseguenze importanti sulla carreggiata, per la frazione die per il traffico locale sarebbe un disastro". Il dissesto è già noto da qualche mese sia al comune di, sia agli abitanti di, preoccupati dalle intense piogge delle scorse settimane. Sulla storical’agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la protezione civile qualche anno fa hanno effettuato interventi di messa in sicurezza per un valore di 580mila euro che, però, non sono più sufficienti a garantire la stabilità dell’area critica.