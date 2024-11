Lanazione.it - L’identikit dei truffatori. Il questore di Siena: “Molto abili a toccare i sentimenti”

Leggi tutto su Lanazione.it

, 5 novembre 2024 –Ugo Angeloni, se una persona a lei cara fosse rimasta vittima di una truffa cosa farebbe? “Direi tranquillo, racconta tutto quello che è successo. Non ti preoccupare: potrebbe accadere a chiunque. Si tratta di reati compiuti da persone fortemente specializzate nell’approfittare del momento in cui pensi ad altro. Non avere mai paura: denunciare. Anche perché attraverso ciò, soprattutto polizia e carabinieri, riescono ad intervenire anche dopo che il fatto è successo. Ormai conosciamo il modus operandi e abbiamo un’idea dei percorsi che fanno quando si dileguano. Molte volte riusciamo ad intercettarli con successo mentre raggiungono altri luoghi”.delle vittime? “Persone di cui si può approfittare cogliendo l’attimo. Riescono ad entrare in maniera dirompente nella loro vita, turbando quotidianità e ritualità dell’anziano, per esempio.