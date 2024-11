Tuttivip.it - “Li ha sbattuti fuori”. Caos a Uomini e Donne, con Maria De Filippi non si scherza: “Cacciati”

Per le anticipazioni di novembre di, emergono novità significative. A rivelarle è Opinionista Social, che informa come Vincenzo e Ilaria abbandoneranno il programma a seguito di una discussione con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La decisione di far uscire i due dallo studio sarà diDe, la quale li invita a continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Contestualmente, l’assenza di Mario Cusitore nel parterre over lascia interrogativi tra il pubblico. Ilaria e Vincenzo, entrati quest’anno nel programma nella sezione over, avevano appena iniziato una frequentazione. Tuttavia, nelle prossime puntate, un acceso confronto con Cipollari e Sperti farà emergere numerose contraddizioni tra i due, portandoDea suggerire loro di proseguire il rapportodal programma.