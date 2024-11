Anticipazionitv.it - La Talpa 2024: una rissa tra concorrenti accende già il gossip, anticipazioni e sorprese in arrivo

Leggi tutto su Anticipazionitv.it

La tanto attesa nuova edizione de Latorna finalmente su Canale 5, con Diletta Leotta alla conduzione e grandi aspettative da parte del pubblico. Il reality si annuncia ricco di colpi di scena, tra prove avvincenti e misteri da risolvere, ma già circolano rumor su unatra. Deianira Marzano ha rivelato dettagli in esclusiva, raccontando come la lite sia nata da una disputa su chi avesse più follower sui social. “Sembrava quasi uno scherzo, ma le cose sono degenerate in un attimo”, ha dichiarato Deianira. Lasi preannuncia così un’edizione carica di emozioni e tensioni, pronta a sorprendere i fan che attendono con curiosità di scoprire tutti i dettagli. Il ritorno de Lasu Canale 5 Dopo anni di attesa, Laritorna su Canale 5 in una nuova edizione guidata da Diletta Leotta.