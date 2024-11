Ilgiorno.it - Il caso di via Piave in Tribunale: "Terrorizzati da quella coppia. Abbiamo pure i referti medici"

"Nonpiù una vita. Non possiamo uscire a cena, invitare a casa amici e nepportare giù la spazzatura". Da oltre un anno i residenti in un palazzo Aler di viasono tenuti in scacco da unache insulta, minaccia e aggredisce. Questa mattina i due conviventi dovranno comparire inper l’udienza preliminare. I capi d’imputazione: stalking, atti persecutori, aggressione e minacce, occupazione abusiva di alloggio. Il giudice li ha allontanati, ma loro sono tornati dopo pochi mesi. La violazione è stata prontamente segnalata dai condomini e mercoledì sera sono arrivati gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta, allontanando la. A distanza di pochissimi giorni, i due sono ritornati nell’alloggio. "Ho presentato una richiesta di aggravamento della misura – dice Fabio Zavatarelli, l’avvocato che difende Lorenza Secondi e altri condomini – Ieri ho depositato una memoria".