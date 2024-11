Movieplayer.it - Grande Fratello, Lino Giuliano attacca Shaila Gatta e Alfonso Signorini: "Figli e figliastri"

Leggi tutto su Movieplayer.it

Temptation Island, l'ex torna a parlare dopo l'undicesima puntata: del reality show, quando si è scoperto cheha pronunciato la stessa parola che a lui è costata la squalifica Nuove accuse dicontro ildopo la puntata del reality show andata in onda ieri, lunedì 4 novembre. Durante la diretta è stata mostrata una clip in cui Javier Martinez ha rivelato che, prima di iniziare la sua relazione con Lorenzo Spolverato,aveva ipotizzato che il modello milanese potesse avere un interesse anche per gli uomini.contro il: accuse di trattamento imparziale Riavvolgendo il nastro fino alla vigilia della diciottesima edizione del reality, ricordiamo che l'ex partecipante di Temptation Island era stato selezionato come uno dei concorrenti per entrare nella .