Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Javier chiede scusa a Shaila nella notte: Lorenzo perde il controllo e una gieffina finisce in lacrime

Leggi tutto su Anticipazionitv.it

tensionecasa deldopo la puntata del 4 novembre 2024, con scontri accesi tra alcuni concorrenti. Mariavittoria Minghetti si è mostrata dispiaciuta per la nomination ricevuta da Giglio, ma le battute diSpolverato hanno ulteriormente acceso la discussione. Quando le frecciate dihanno poi coinvolto Helena Prestes, la situazione è degenerata: Helena ha reagito duramente, dichiarando “Non fai ridere. Risparmiami!”. Il diverbio ha spinto Helena alle, accompagnata in bagno da Mariavittoria. Intanto,Gatta ha affrontatoMartinez per un chiarimento sulla loro relazione, suscitando una risposta inaspettata e piena di emozioni. La serata ha rivelato fragilità e conflitti latenti, che promettono di evolversi nei prossimi giorni.: lo scontro traSpolverato e Helena Prestes Le battute diSpolverato durante la serata del 4 novembre 2024 hanno irritato non solo Mariavittoria Minghetti ma anche Helena Prestes.