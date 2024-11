Metropolitanmagazine.it - Gilles Rocca, chi è la nuova fidanzata Roberta Mastromichele

e l’exMiriam Galanti sono stati legati per 14 anni, tra alti e bassi, finché motivi imprecisati non li hanno portati alla rottura definitiva. Su Instagram,aveva provato a raccontare la rottura così: “È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io.il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile.Spero che la morbosità del sapere il perché e il per come non si insinui nelle nostre vite. È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero”. Da allora, il nome dell’ex ballerino è stato accostato a vari flirt, veri o presunti. Si parlava, qualche tempo fa, dell’attrice e conduttrice Bianca Guaccero. Ma era stata lei a smentire le voci in maniera categorica. “Allora ragazzi”, aveva scritto sui social Bianca, “sono qui per smentire l’ennesimo articolo che mi vede impegnata con l’ennesima persona soltanto perché abbiamo lavorato insieme durante Tale e Quale.