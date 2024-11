Romadailynews.it - Frosinone, arrestato un uomo evaso dai domiciliari

I Carabinieri rintracciano un detenutograzie al monitoraggio del braccialetto elettronico. Proseguono le attività di controllo dei Carabinieri a, dove, nella giornata di sabato, è statounsottoposto agli arrestie monitorato con braccialetto elettronico. L’allarme è scattato quando il dispositivo ha segnalato l’evasione al NUE 112. La pattuglia della sezione Radiomobile del NOR della compagnia carabinieri di, intervenuta immediatamente presso l’abitazione dell’, ha confermato la sua assenza e avviato le ricerche. L’è stato rintracciato poco dopo in via Firenze e condotto nuovamente ai, in attesa della convalida dell’arresto per flagranza di reato. Nella giornata di ieri, il Tribunale diha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare degli arresti