Lanazione.it - Firenze, la Rappresentante di Lista in concerto al Teatro Cartiere Carrara

Leggi tutto su Lanazione.it

, 5 novembre 2024 - Un album fresco di stampa e un tour al via da. A due settimane dall’uscita di “Giorni felici”, Ladisale mercoledì 6 novembre alle ore 21 sul palco deldiper la data inaugurale del LRDL 2024 tour. I biglietti (posto unico 23 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana. Insieme ai musicisti che negli anni li hanno accompagnati dal vivo e che sono stati coinvolti nelle registrazioni in studio, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina tornano con questo nuovo lavoro discografico, anticipato dai singoli “Paradiso” e “La città addosso” e proseguono il loro lavoro di costante ricerca musicale e tematica. “Giorni Felici” rappresenta una nuova evoluzione nella scrittura e nella composizione de Ladi, riconoscibile e sempre in movimento, con cui la band torna a esplorare sonorità care ai propri ricordi di crescita e formazione, inni generazionali che rimangono indelebili sulle ossa e che diventano suggestione per scrivere l'oggi e la sua colonna sonora.