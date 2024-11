Ilfattoquotidiano.it - Csm, 14 consiglieri a Pinelli: “Riferisca sul suo incontro con Meloni”. Così il numero due di Mattarella ha abdicato al ruolo istituzionale

Una lettera formale per chiedere spiegazioni su una mossa che ha spiazzato tutti, dentro e fuori dal Consiglio superiore della magistratura. Quattordici membri dell’organo di autogoverno delle toghe – cioè quasi la metà dei componenti eletti – hanno scritto al vicepresidente Fabio, avvocato in quota Lega, per chiedergli conto del suo“clandestino” con la premier Giorgia, tenuto lunedì a palazzo Chigi senza un preventivo confronto con il capo dello Stato Sergio, che del Csm è presidente, e senza darne comunicazione ai. “Signor vicepresidente, abbiamo appreso dalla stampa della visita di ieri, nella sua veste, alla presidente del Consiglio dei ministri”, esordisce il documento. I firmatari sottolineano subito come l’si sia tenuto “in un momento particolarmente delicato nei rapporti tra politica e magistratura”: nelle stesse ore, infatti, l’Associazione nazionale magistrati protestava in assemblea pubblica a Bologna contro gli attacchi (anche personali) arrivati da politica e stampa di destra ai giudici del capoluogo emiliano che hanno rinviato alla Corte di giustizia europea il decreto sui Paesi sicuri.