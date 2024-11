Clima in città aumento 05 gradi al 2040 | esposte a rischio 2 miliardi di persone

Lapresse.it - Clima, in città aumento 0,5 gradi al 2040: esposte a rischio 2 miliardi di persone

“Oltre 2dinellesarannoa undi 0,5centientro il“. A dirlo un nuovo rapporto delle Nazioni Unite presentato dal programma Onu per gli insediamenti umani (UN-Habitat) in occasione del World urban forum, in corso al Cairo in Egitto. Secondo l’analisi più di duedi, che attualmente vivono in, potrebbero subire gli impatti di un ulterioredella temperatura di almeno 0,5di qui a 16 anni. “Quasi nessun residente urbano – ha detto Anaclaudia Rossbach, direttrice esecutiva di UN-Habitat – sarà immune da questo fenomeno, condia temperature più elevate o aldi inondazioni e altre minacce”. Il rapporto mette anche in evidenza “un notevole divario di finanziamento per la costruzione di infrastrutture urbane resilienti“.