Tpi.it - Campania, via libera al terzo mandato di De Luca coi voti del Pd. Ma il Nazareno ribadisce: “Non sarà il nostro candidato”

, viaalper De. Ma il Pd: “Nonil” Il Consiglio Regionale dellaha approvato la legge regionale che consentirebbe al governatore in carica Vincenzo Dedi candidarsi per unda presidente. Ma la linea del Partito democratico non cambia: “Denonilalle prossime elezioni regionali”, in programma l’anno prossimo. La legge, peraltro, è passata con il voto favorevole anche dei consiglieri campani dem. Emerge quindi un’evidente spaccatura tra ile gli eletti del partito in Regione. Intanto dal centrodestra si evoca la possibilità di impugnare la legge. Cosa prevede la legge e chi l’ha votata La legge regionale è stata approvata oggi, martedì 5 novembre, con 34favorevoli, un astenuto e 16 contrari.