Secoloditalia.it - Bersani assolto: definì Vannacci un “co****ne ma il tribunale lo grazia: si può fare, “il fatto non sussiste”, solo un’allegoria. Ma davvero?

. Ilgiudiziario, e la stessa offesa che lo sottende, si possono riassumere in poche parole: si può. Almeno stando a quanto sentenziato dalla decisione del Gip di Ravenna sulla controversia che ha visto al centro della scena mediatica e processuale l’ex segretario del Pd accusato di aver utilizzato un linguaggio diffamatorio nei confronti del generale Roberto, oggi europarlamentare eletto nelle file della Lega. Il punto della vertenza era chiaro: come chiare erano gli epiteti utilizzati dadurante un evento alla Festa dell’Unità a Ravenna il 1° settembre 2023, in cui aveva definitoun «coglione». Eppure oggi, a sentenza di assoluzione ufficializzata, un togato stabilisce che «ilnon», e proscioglie il dem dall’accusa di aver diffamato il generale che lo aveva querelato.