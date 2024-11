Alluvione Valencia Stefano Garzelli lancia una raccolta fondi per gli sfollati

Leggi tutto su Sportface.it

“Nel nostro piccolo, comeTeam, stiamo cercando di raccogliereper poter aiutare le 300mila persone che hanno perso semplicemente tutto”. Questo è l’appello dell’ex campione di ciclismo,cheunaper le centinaia di migliaia diper la catastrofica. Il vincitore del Giro d’Italia 2000 e commentatore sportivo Rai risiede a pochi chilometri da, con tutta la sua famiglia, dove ha avviato una importante attività di ciclismo giovanile. La campagna è statata su www.gofundme.com con l’obiettivo di aiutare le vittime dell’con beni di prima necessità come cibo, acqua, pannolini, latte in polvere, prodotti per l’igiene. “L’obiettivo sono soprattutto i tantissimi bambini che stanno avendo conseguenze inimmaginabili da questa terribile tragedia”.