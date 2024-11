Anteprima24.it - Tris di vittorie: la Catillo simimpone contro Campi Flegrei

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiGrande vittoria per laSrl Cestistica Benevento, che fa suo lo sal vertice, che aveva precedentemente ottenuto tresu altrettante partite. Le cinghialesse la risolvono all’overtime, dopo aver combattuto punto a punto per 45?la prima della classe con grinta e determinazione.  Pronti via e larompe subito gli indugi con una tripla di Zambottoli, mantenendo il vantaggio grazie ad una prova convincente di Musto., tuttavia, resta sempre a contatto, chiudendo il primo periodo sul punteggio di 11-8.  Nel secondo periodo, le cinghialesse provano ad allungare, trascinate dall’asse Sandullo-Saccomanno, ma le avversarie approfittano di un momento di difficoltà dellaper accorciare.