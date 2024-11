Tvzap.it - Sposi scomparsi, cosa rischiano adesso e le ipotesi sulla fuga

Ieri, domenica 3 novembre 2024, sono rientrati a casa glilo scorso martedì 29 ottobre, Maria Zaccaria e Pietro Montanino. Ma la domanda è: perché si sono allontanati lasciando i figli dai genitori di lui per 5 giorni senza avvisare? È quello che stanno provando a capire gli inquirenti che indaganovicenda.ora i novelliche eranoper giorni facendo preoccupare tutti? (Continua dopo le foto) Leggi anche:, si indaga sul motivo dell’allontanamento Leggi anche: Auto si ribalta in galleria e si spezza in due: tragedia nella notte Rientrati a casa gliPietro e Maria si sono sposati il 25 ottobre e il 29 sono. i due figli, di 7 anni e l’altro di 7 mesi, sono stati affidati ai genitori di lui. Loro invece si sono allontanati a piedi lasciando i telefoni spenti per ben 5 giorni.