Biccy.it - Selvaggia Lucarelli mette i puntini sulle i sulla dichiarazione di Katia Ricciarelli

domenica pomeriggio da Mara Venier ha candidamente ammesso di aver rifiutato di andare a Ballando con le Stelle proprio perché a giudicarla sarebbe stata. La cantante lirica non ha mai fatto il nome della giornalista che ha etichettato semplicemente come “quella lì seduta accanto a Guillermo Mariotto”. “Alan Friedman ha avuto il coraggio di fare Ballando con le Stelle, io non ce l’avrei il coraggio. . Una volta mi hanno invitata ad andare, non so nemmeno chi mi ha chiesto di venire, ma la presenza di lei è stato uno dei motivi per i quali non sono andata. Figuratevi se alla mia età vado lì a passare gli esami”.ha ovviamente risposto a caldo: “Disse quella che si è fatta il giro di tutti i reality facendosi esaminare da opinionisti e televoto”. E ancora: “Dice che non ha accettato di partecipare per la mia presenza? Insomma, ha ammesso di essere quella sacrificabile delle due“.