Ilnapolista.it - Se il calcio è lo sport del popolo, quando il popolo cerca i suoi cadaveri deve fermarsi (El Paìs)

“Non mi era chiaro che la sospensione della giornata calcistica fosse necessaria fino a sabato; cioè finché non è iniziata”. Manuel Jabois fa outing su El. Era tra quelli che non avrebbe fermato ilmentre a Valencia stanno ancora ripescando inel fango delle alluvioni. Però l’editorialista confessa di aver cambiato idea, per una sensazione netta e un principio inderogabile: “Se è lodel, ilsi fermala gente resta senza casa e senza lavoro, non può mangiare né bere e”. Perché, scrive Jabois, “no, ilnon è semplicemente qualsiasi cosa. La giornata di oggi è bastata anche a quelli di noi che inizialmente dubitavano. Le immagini delle partite accadono come le cose che ci appaiono nel presente, ma le crediamo passate, come prima, puro archivio, e ilspagnolo, oltre ad essere il nostro più grande spettacolo di intrattenimento, ha, come tale, un’enorme responsabilità“.