Ilrestodelcarlino.it - Sanità tra luci e ombre. Il nuovo Inrca in ritardo: la consegna slitta ancora

Sembra proprio che toccherà aspettare ben oltre la prima metà del 2026, i tempi sono dilatati di qualche mese per la tanto attesa inaugurazione del-ospedale di rete della zona sud di Ancona. E così, mentre lacittadina raccoglie elogi a livello nazionale, im problemi sorgono sul piano infrastrutturale. I lavori delprocedono spediti ma l’opera è davvero imponente e tra permessi e piccoli stop occorrerà più tempo. Gli operai e i tecnici della società pugliese "L’internazionale" sono al lavoro per la loro più grande opera in corso. E’ un edificio che, primadi essere operativo, già rappresenta un’eccellenza tecnologica tale da divenire un modello di riferimento per i professionisti di settore.