Oltre alla vittoria sul campo | l’esperienza Steam a Coverciano

Il calcio può diventare un percorso formativo per il futuro. Vincere sule associare, per la prima volta, il successo agonistico ad una esperienza educativa con il supporto della tecnologia. Infatti, il Torneo delle Regioni, manifestazione organizzata dLND, è andatail futsal giocato e ha dato vita ad una rivoluzione culturale. L’Auditorium del Centro Tecnico diè stato il “” per una giornataper i vincitori del Torneo delle Regioni di Calcio a 5, tenutosi ad aprile in Calabria., promossa dall’Area Responsabilità della Lega Dilettanti, ha offerto ai giovani un percorso educativo tra Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica. Graziecollaborazione con ItaliaCamp, i giovani calciatori come una squadra, non solo in, hanno partecipato a laboratori di robotica interattiva.