Oasport.it - Nuoto, la nazionale del fondo in raduno a Napoli fino al 16 novembre

Leggi tutto su Oasport.it

Torna in azione laitaliana didi. È in programma, infatti, uncollegiale di ripresa che si terrà alla piscina Scandone dial 16. Per questo importantecollegiale il responsabile tecnico Stefano Rubaudo ha convocato i seguenti nuotatori: Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC), Chiara Sanzullo (CC), Pasquale Angelo Giordano, Vincenzo Caso e Giuseppe Ilario (Fiamme Oro/CC). Assieme agli atleti seguiranno gli allenamenti il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo, i tecnici Pietro Bonanno, Andrea Volpini, Giovanni Pistelli, il fisioterapista Gianmarco Avagnano, il biomeccanico Roberto Baldassarre, il medico Sergio Crescenzi.