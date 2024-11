Secoloditalia.it - L’ex brigatista Abatangelo ospitato alla ‘Festa dei popoli’. Il centrodestra: “Una presenza inaccettabile”

È gravissimo che nell’ambito del Festival dei popoli di Firenze sia data la possibilità di intervenire alPasquale, uno dei tredici terroristi di cui le Brigate Rosse chiesero la scarcerazione in cambio della liberazione di Aldo Moro e che non si è mai pentito di quanto fatto negli anni di piombo”. Ha commentato così Sandra Bianchini, consigliera regionale della regione Toscana in quota Fratelli d’Italia, ladelall’evento finanziato con “i soldi pubblici” che “non devono essere utilizzati per organizzare eventi che diano voce a soggetti che hanno seminato il panico nella nostra Nazione”.terrorista è presente oggi in sala per la proiezione di un film sulla sua vita , intitolato “Pensando ad Anna”, del regista Tomaso Aramini. Susanna Ceccardi sul: “Un’ospitata vergognosa” “Vergognoso che in Toscana, a Firenze, si ospiti in una rassegna sostenuta dalle Istituzioni un cattivo maestro come Pasqualemai pentito ed ex dirigente dell’organizzazione terroristica Nuclei armati proletari”.