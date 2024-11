Lettera43.it - Figc, approvata la riforma voluta da Gravina ma la Serie A protesta: «Non siamo tutelati»

L’assemblea straordinaria della, convocata per discutere ladello Statuto tenutasi nella mattinata del 4 novembre, ha approvato le modifiche presentate dal presidente Gabriele. Dichiarate invece dichiarate inammissibili tutte le proposte di modifica avanzate dalla LegaA, in quanto superate dall’approvazione delle modifiche proposte dal presidente federale. I voti a favore sono stati pari all’83,3 per cento, circa il 6,4 per cento ha espresso un voto contrario e il 10,3 per cento si è astenuto. Gli accreditati all’assemblea erano 253 (283 gli aventi diritto). Una cristallizzazione della profonda divisione interna del mondo del calcio una disputa politica che potrebbe influenzare il futuro della governance del pallone. Il presidenteGabriele(Imagoeconomica).: «Il dialogo negli ultimi mesi è stato segnato da aggressioni e accuse personali» Durante il suo discorso,ha messo in evidenza come negli ultimi mesi il dialogo all’interno delle istituzioni calcistiche sia stato «spesso segnato da atteggiamenti aggressivi e accuse personali, un atteggiamento che contrasta con i principi di fair play e rispetto che la Federazione dovrebbe rappresentare.