Cyber spie Ronzulli ai pm | Mai chiesto dossier verminaio inqualificabile

“Un”. Così ieri la senatrice, Licia(FI), ha commentato l’indagine sulla presunta rete di– la “Banda di via Pattari” – scoperta dalla Dda di Milano e dalla Dna.si era presentata al Palazzo di Giustizia di Milano dove è stata sentita per oltre un’ora come persona informata sui fatti. “Non ho mai fatto richiesta di alcun” a Enrico Pazzali (il presidente di Fondazione Fiera, nonché proprietario della società Equalize, dietro alla quale si celava la banda, ora autosospesosi dall’incarico, ndr) e “i pm ne hanno preso atto”, ha detto la vicepresidente del Senato. “Dopo aver letto le ricostruzioni giornalistiche in cui venivo coinvolta, seppur da non indagata, nell’inchiesta – hagato – hosubito ai pm di potermi ascoltare per sgomberare il tavolo da ricostruzioni fantasiose, allusioni e tesi che mi vedrebbero accostata ai cosiddetti spioni, questo è totalmente falso”.