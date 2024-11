Bubinoblog - CANALE 5 CHOC! AVANTI UN ALTRO AL POSTO DI STRISCIA LA NOTIZIA? (RETROSCENA)

5 si prepara ad una storica rivoluzione, forse. Parliamo della fascia strategica dell’access prime time dove fin dal 1988 regnala. Il tg satirico ideato e diretto da Antonio Ricci, stimatissimo dai vertici ieri come oggi, sta affrontando una grave crisi di ascolti e viene doppiato da Affari Tuoi. La situazione sta diventando seria e viene tamponata grazie all’ottimo gioco di squadra delle altre reti Mediaset, a partire dal raddoppio di NCIS, ma non basta.5 non può permettersi un access così basso e di poco aiuto per le proposte di prime time. Si sta così vagliando di testareunaldichiuderebbe la sua lunga storia, nuovi progetti per il patron Ricci mentre Paolo Bonolis si sposterebbe appunto dal preserale all’access. C’è un ma.