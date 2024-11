Calcio Ancelotti | Real-Milan? Poca voglia di parlare di calcio

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 4 nov. (askanews) – “Sono qui perché devo essere qui, questa per me è una partita speciale e mi piacerebbe dire tante cose, ma non ho alcunadidi. Nessuna”. Carloè alla vigilia della partita di Champions con la squadra della sua vita, il, ma hadiMadrid ehanno 22 Champions e il fascino della sfida è intatto. Sono le due squadre del cuore di, ma tutto questo oggi non ha senso. Carlo ha preso la parola prima ancora che partissero le domande: “È passata quasi una settimana da questa tragedia immensa, siamo tristi, siamo emozionati e siamo molto vicini a Valencia e alle località colpite, speriamo che le cose possano migliorare rapidamente. Capite chediin questi momenti è un po’ complicato, esattamente come giocare a. Mi piacerebbetanto, ma parlerò il meno possibile”.