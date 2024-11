Quotidiano.net - Borsa: Asia in rialzo, i sondaggi frenano il 'Trump trade'

Borsetiche inalla vigilia dell'apertura dei seggi negli Stati Uniti, in una settimana che gli investitori si attendono estremamente volatile per via delle elezioni americane. Iche vedono Kamala Harris guadagnare terreno pesano sul dollaro, in calo su tutte le valute, e fanno risalire i Treasury americani: il biglietto verde beneficerebbe delle politiche inflattive di Donald, che ritarderebbero i tagli della Fed, mentre i bond Usa ne sarebbero penalizzati. Il Bitcoin, un altro degli asset del '', cede lo 0,6% a 68.700 dollari. Con Tokyo chiusa per festività Hong Kong sale dello 0,3%, Sydney dello 0,6% mentre Seul balza dell'1,8%.