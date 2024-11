Oasport.it - Sara Errani e Jasmine Paolini, rimonta e vittoria in doppio alle WTA Finals 2024

Leggi tutto su Oasport.it

vincono il match d’esordio del girone bianco delle WTAin. Le due azzurre battono inle americane Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk per 1-6 6-1 (10-4) in un’ora e 2 minuti al super tie-break, e si trovano così in testa al raggruppamento assieme a coloro chenno le avversarie di martedì, le numero 1 del ranking di, la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe. Dopo chee Dolehide tengono a zero il servizio, è il turno diquello che non va come dovrebbe: sifanno aggressiva le due USA, c’è anche un che di sfortuna e arriva il break del 2-1. Il trend delle risposte aggressive delle due americane prosegue, anche perchénel suo secondo turno di battuta serve varie seconde e questo per le italiane non è di aiuto.