Roberta Di Padua, dopo due mesi di silenzio, ritorna con un annuncio: "Ora posso dirvelo"

Immaginate un profilo Instagram sparire improvvisamente, come se fosse stato inghiottito dal nulla. Nessun aggiornamento, nessuna storia, nessuna traccia. E, per chi lo seguiva, nessuna spiegazione. È esattamente quello che è successo aDi, la celebre ex dama di Uomini e Donne, che improvvisamente ha fatto perdere le sue tracce. Ma oggi,oltre duedi assenza,è tornata per raccontare ai suoi fan il motivo di questo, e il suoha subito catturato l’attenzione di tutti.Diduedicon unattesissimo – Notizie.comUn ritorno atteso dai fan Chi seguesa bene che l’ultima apparizione pubblica aveva fatto molto discutere. Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia,si era presentata con in mano un paio di scarpette da neonato accanto al suo compagno, Alessandro Vicinanza.