Oasport.it - Paolini: “L’aggressività è stata la chiave”. Errani: “Primi colpi fondamentali, non avevo mai vinto alle Finals”

Jasminee Sarahanno sconfitto le statunitensi Dolehide e Krawczyk nel loro incontro d’esordio in doppioWTA, il torneo di fine stagione riservatootto migliori coppie di questa annata agonistica. Le azzurre, capaci di conquistare la medaglia d’oroOlimpiadi di Parigi 2024, si sono imposte in rimonta sul campo di Riad (Arabia Saudita): dopo aver perso il primo set per 1-6, le nostre portacolori hanno ribaltato la contesa imponendosi per 6-1 nella seconda frazione e poi per 10-4 nel super tie-break. Jasmineha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Il primo set è stato davvero troppo veloce, all’inizio del secondo abbiamo cercato di essere più aggressive: bisogna farlo, soprattutto nel doppio, quindi ho cercato dire la palla più forte che potevo”.