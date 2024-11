Sport.quotidiano.net - Pagelle F1 Gp Brasile, Verstappen come Senna. Leclerc salva la Ferrari

San Paolo, 3 novembre 2024 – Maxvince il Gran premio del. Una prestazione incredibile per il campione del mondo della Red Bull che allunga le mani sul quarto titolo mondiale. Male Norris,quinto con la. Super Alpine con Ocon e Gasly sul podio.Gp10 e lode. E che gli vuoi dire? Parte dalla diciassettesima casella, è sull’orlo del precipizio e trionfa invece guidando con il gomito fuori. Il re del bagnato esalta la sua sensibilità al volante. È uno della pasta die di Schumi: nel momento più duro della stagione, dopo una qualifica sfortunatissima, si inventa un capolavoro. E tanti saluti a Lando Norris. 10 OCON. Già giubilato da Flavio Briatore, regala alla Alpine un clamoroso secondo posto. Vive per un po’ anche le emozioni del leader. Un pilota ritrovato, un buon acquisto per la Haas 2025. 8 BRIATORE.