Gli italiani amano lo smart working, 1 su 4 cambierebbe lavoro pur di non tornare indietro

Una ricerca del Politecnico di Milano evidenzia come lavorare inabbia fatto breccia nel cuore degli: il 73% degli occupati attualmente innon vorrebbe rinunciarvi e il 27% sarebbe pronto a cambiarein caso l’opportunità gli venisse revocata; il 46% tenterebbe di convincere il capo a mantenere la flessibilità delagile. Lo studio dimostra come ilagile sia tuttora molto apprezzato, soprattutto dopo l’esperienza della pandemia. Come testimoniano i dati, lowordking viene considerato un fattore d’attrazione per i lavoratori e le aziende potrebbero utilizzarlo per mantenere i talenti.