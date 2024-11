Lanazione.it - Emergenza casa e rebus affitti alle stelle. Qui oltre 200 nuove convalide di sfratto

Ad Arezzo ci sono state 209di, 263 richieste di esecuzione, 131 sfratti già eseguiti con forza pubblica. Sono questi i numeri del disagio abitativo. Adesso su, mancanza di alloggi e caro vita in Toscana, arrivano l’allarme ma anche le proposte di Cgil, Federconsumatori, Sunia-Pf per una soluzione. In Toscana, i nuclei familiari inabitativa sono circa 220.000. La Toscana è la terza regione in Italia per le richieste di esecuzione della forza pubblica. Infatti, dopo la Lombardia con 15452, l’Emilia con 8538, segue la Toscana con 6902 richieste. Mentre per gli sfratti già eseguiti con la forza pubblica, la Toscana è quarta dopo Lombardia, Piemonte e Lazio, con 1925 sgomberi. Le domande fatte ai comuni toscani per contributo all’affitto per il 2023 sono 7699 (le richieste escluse sono state 4798).