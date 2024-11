Ilrestodelcarlino.it - Duccio Forzano si racconta ’Come Rocky Balboa’ a Sassuolo

(foto) è uno dei più noti registi televisivi, nonché autore e direttore artistico: attualmente cura la regia di ’Domenica In’ con Mara Venier, ha firmato le quattro edizioni di ’Stasera pago io’ con Fiorello, varie edizioni del festival di Sanremo e anche il grande evento internazionale dell’Eurovision, due anni fa a Torino. Ed è l’autore di, il romanzo (auto)biografico in cui hato il suo difficile percorso e la necessità di affrontare – proprio come un pugile – tanti colpi durissimi per poi risalire e rinascere. Dal libro è nato anche uno spettacolo chepresenterà martedì al Temple Theater di, "un’esperienza coinvolgente ed emozionare – viene annunciato – che ispirerà il pubblico e lo inviterà a lottare".