Concorso per ispettori e agenti in Regione, 54 posti anche con il diploma

LaLazio ha indetto un doppioper titoli ed esami per 14fitosanitari e 40fitosanitari, mettendo a bando complessivamente 54di lavoro indirizzati a laureati eti. I due profili professionali sono quelli di: funzionario area tecnica – ispettore fitosanitario, ex categoria D; istruttore area tecnica – agente fitosanitario, ex categoria C. Vediamo nel dettaglio le mansioni, l’inquadramento e le prove di esame delcon le relative materie da studiare. Le mansioni difitosanitari Glifitosanitari si occupano della protezione delle piante e della prevenzione della diffusione di organismi nocivi. Si occupano di fare controlli, prescrivere misure, rilasciare certificati per l’esportazione di vegetali e prodotti derivati. Hanno la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.