Lanazione.it - Commemorazione dei Caduti della Polizia. Corona d’alloro del questore Angeloni

Ieri mattina, nella giornata in cui si commemorano i defunti, ildi Siena Ugoha voluto ricordare idi Stato con la deposizione di unaal Cippo dei giardini de La Lizza. Insieme a una rappresentanza di poliziotti e funzionari e alla presenza dell’Anps (Associazione nazionaledi Stato)provincia di Siena il cappellano del corpo ha poi osservato un momento di preghiera in loro memoria. Ladi Siena conferma il proprio impegno a sostegnopopolazione con una costante attività a tutelasicurezza e per la prevenzione dei reati attraverso una presenza quotidiana al fianco dei cittadini. E’ stato aumentato il numero di volanti presenti sul territorio, sono stati intensificati i servizi antifurto e l’attività di prevvenzione di reati collegati a droga e vandalismi.