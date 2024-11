Inter-news.it - Bisseck e il potenziale da esplorare: l’Inter ha un materiale da sfruttare pienamente

Yannha disputato da titolare l’ultima sfida del, vinta per 3-0 contro l’Empoli fuoricasa, occupando nell’arco dell’incontro tutte le tre posizioni della difesa. LA SITUAZIONE – Yannviene principalmente visto dal tecnico delSimone Inzaghi come un braccetto destro. In particolare, il calciatore tedesco rappresenta l’alternativa principale a Benjamin Pavard, difensore solitamente scelto dal piacentino per gli incontri di cartello. Nell’inizio di questa stagione la considerazione che l’allenatore nerazzurro ha mostrato nei confronti dell’ex Aaarhus è sensibilmente aumentata rispetto al passato. Mentre nello scorso anno le sue presenze erano più limitate, concentrandosi soprattutto nel secondo tempo dei match meno complicati per la squadra meneghina, il discorso è ora cambiato.