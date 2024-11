Ballando con le stelle Sonia Bruganelli | botta e risposta con Mariotto

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

si è salvata in calcio d’angolo. L’ex moglie di Paolo Bonolis è rimasta acon ledopo aver vinto al ballottaggio con Alan Friedman. Non sono mancati, tuttavia, momenti di tensione conche, con la sua solita ironia, ha avuto parole pungenti nei confronti di Guillermo. Maritto con il quale il pubblico social è molto duro: “? È lui che se ne deve andare”. E ancora: “Col turbante non arriva ossigeno al cervello”. Durante questa settimana disi è parlato molto, non tanto per le sue qualità di ballerina, quanto per la sua vita affettiva. >> “Dobbiamo andare via, sto male”.con le, la coppia è fuori: l’annuncio in diretta. Milly sconvolta e pubblico in lacrime Le sono state rivolte spesso parole poche lusinghiere e immeritate che vanno a toccare la sfera più intima di una persona.