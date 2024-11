Ballando con le stelle lite clamorosa tra i due concorrenti | Selvaggia racconta tutto in diretta

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

tra i duecon le“. La trasmissione condotta da Milly Carlucci è arrivata al giro di boa, e cresce il livello di competizione tra i vip in gara. Ma anche la tensione. Dall’inizio di questa nuova edizione, sono tre i partecipanti eliminati: i Cugini di Campagna, Alan Friedman e Nina Zilli, anche se per la cantautrice si è trattato di un ritiro dovuto a un problema fisico che l’ha costretta a fermarsi. Acon le, vanno spesso in scena scontri molto accesi tra iin gara e i giurati, ma anche tra i ballerini il clima si è fatto più pesante. È quanto emerso ieri sera in puntata. Si parla infatti di una presuntatra due big del programma di Rai Uno. Ilè stato rivelato indaLucarelli. Se lo scontro c’è stato davvero, sembra sia stato solo verbale.