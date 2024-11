Ilnapolista.it - Bagnaia lascia accesa una lucina per il Mondiale. Martin gestisce: è a +24 a un Gp dalla fine

non molla ilma è un lumicino di speranza visto che Jorgeha 24 punti di vantaggio quando manca un Gran Premio e una Sprint. A Sepang,si accontenta saggiamente del secondo posto. Di fatto ilsi è chiuso ieri con la caduta nella Sprint Race. A Sepang inizio di fuoco, poipassa Un inizio gara al cardiopalma, mafa valere i gradi di campione in carica. Pecco parte bene alla partenza,prova a insidiarlo mariconquista la vetta della classica. La gara viene interrotta per un brutto incidente che coinvolge Binder. Il sudafricano rimane per un po’ sull’asfalto, poi si rialza. Niente di grave. Si riprende. Nuova partenza. Pecco inizia anche meglio di prima,inizialmente pensa di chiudere i conti a Sepang. Iniziano sorpassi e controsorpassi. Spettatore privilegiato Marquez in terza posizione.