Tale e quale show, tutti pazzi per Ciufoli e Insegno versione Ricchi e Poveri – Video

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Aindimenticabile la reunion, andata in onda nella puntata di venerdì 1 novembre, di due ex compagni della Premiata Ditta. Robertoe Pinosono diventati i. La performance è iniziata con una caduta ed è finita con una standing ovation e con un grande successo sui social. La puntata del programma condotto da Carlo Conti su Rai1 è stata vinta da Amelia Villano, che ha ottenuto un voto altissimo (9,5), interpretando LP nel brano ‘Lost on You’. L'articoloperproviene da DailyMagazine.