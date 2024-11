Romadailynews.it - Roma, Bonafoni (Pd): taglio fondi metro C, governo volta spalle a Roma

“Ancora unailMelonile, questatagliando i finanziamenti per la tratta Clodio-Auditorium-Farnesina dellaC, infrastruttura strategica senza la quale si avranno ripercussioni e costi più elevati anche per la tratta precedente”. Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd. “LaC negli anni ha connesso con il centro molti quartieri decentrati, rappresentando anche un’occasione di sviluppo locale. Cambiare le carte in tavola e definanziare 400 milioni significa infliggere un ulteriore colpo alla Capitale, già chiamata ad affrontare i tagli al fondo per la chiusura dell’anello ferroviario” conclude la nota.