Dailymilan.it - Pagelle Monza-Milan: Samuel Chukwueze è devastante, Rafael Leao quasi e Reijnders ringrazia

entra e va vicino al raddoppio. La decide TijjaniMAIGNAN 8 Una parata da Magic Mike basta e avanza TERRACCIANO 6 Sbaglia tanto ma dal suo piede parte la fuga di Samu, la prima testata di Morata, quella vincente di Tijjani (89’ Calabria ng) THIAW 5,5 Una deliziosa gruviera nel primo tempo. Un po’ meglio dopo ma è ilche non ce la fa più PAVLOVIC 5,5 Non può ancora guidare la difesa delTHEO HERNANDEZ 6,5 Una freccia immarcabile che qualche volta si spezza FOFANA 5 La regia c’è sempre. Ma è lenta. Troppo lenta per sorprendere ogni avversario.inventa, Morata ancora a salve.